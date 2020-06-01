الكويت تسجل 8 حالات وفاة و719 إصابة جديدة بكورونا

الكويت- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 719 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في البلاد إلى 27762 حالة.

كما أعلنت تسجيل ثماني حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 213 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبد الله السند في مؤتمره الصحفي اليومي إن عدد الحالات التي ترقد في العناية المركزة حاليا هو 204 حالات.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 1513 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 12899 حالة.