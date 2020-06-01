"ترامب في المخبأ وفرض حظر تجوال".. استمرار الاحتجاجات الأمريكية لليلة السادسة (صور)

كتبت- هدى الشيمي:

تستمر الاحتجاجات الأمريكية لليلة السادسة على التوالي، بعد عودة المحتجين إلى الشوارع في مختلف المدن لمواصلة الاحتجاجات المُناهضة لعنف الشرطة إزاء أصحاب البشرة السوداء، عقب مقتل جورج فلويد، أمريكي من أصول أفريقية، الاثنين الماضي على يد شرطي أبيض ظهر في مقطع فيديو وهو يضغط بركبته على عنقه، ما أثار حنق المواطنين في جميع أنحاء البلاد.

اندلعت الاحتجاجات، أمس الأحد، من بوسطن إلى سان فرانسيسكو، حيق قام بعض الأشخاص بأعمال شغب وسرقوا متاجر في واضح النهار في فيلادلفيا وسانتا مونيكا بكاليفورنيا.

وألقت الشرطة القبض على سائق شاحنة، مساء الأحد حسب التوقيت المحلي الأمريكي، كان يقودها بسرعة كبيرة على طريق سريع في مينيابوليس وسط المحتجين، وحسب الشرطة لم يتم تسجيل إصابات بين المتظاهرين وتم نقل سائق الشاحنة إلى المستشفى بعد إصابته.

ورغم أن الاحتجاجات كان سلمية في بداية الأمر إلا أنها سرعان ما تخللها أعمال شغب، وقام البعض بسرقة المحلات التجارية، لذا أمر الرئيس الأمريكي بنشر الحرس الوطني في واشنطن لدعم الشرطة.

اخفاء ترامب

ويأتي ذلك بعدما أفادت صحيفة نيويورك تايمر الأمريكية بأن جهاز الخدمة السرية نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليلة الجمعة إلى مخبأ تحت الأرض بالبيت الأبيض مع وصول الاحتجاجات إلى بوابات البيت الأبيض.

وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية إن الرئيس الأمريكي نُقل إلى قبو مُحصّن، ومكث هناك لمدة أقل من ساعة قبل صعوده إلى الطابق العلوي، فيما لم يتضح ماذا حدث لزوجته ميلانيا وابنهما بارون.

وتشهد المنطقة المُحيطة بالبيت الأبيض صدامات بين المحتجين والشرطة التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع لابعادهم عن البيت الأبيض، وسط عمليات كر وفر، بعد إضرام المتظاهرين النيران وألقوا الحجارة على ضباط مكافحة الشغب.

وقالت سكاي نيوز عربية إن التوترات تتصاعد في محيط البيت الأبيض، رغم بدء حظر التجوال.

حظر تجوال في واشنطن

وفشل حظر التجوال الذي فرضته السلطات يومي الجمعة والسبت، في السيطرة على الاحتجاجات أو منع المتظاهرين من مواصلة الاحتجاجات التي لم تشهد الولايات المتحدة مثلها خلال نصف قرن.

تجمّع مئات المتظاهرين بالقرب من مبنى وزارة العدل، وفي واشنطن، وهم يهتفون: "أرواح السود مهمة" و"أرواح السود لها قيمتها"، وتوجه الكثيرون منهم في وقت لاحق إلى البيت الأبيض، حيث اشتبكوا مع الشرطة، التي كان أفرادها يحملون الدروع، وبعضهم يمتطي الخيول.

ما دفع السلطات إلى فرض حظر التجول في العاصمة واشنطن، صباح اليوم الاثنين، من الساعة 11 مساء إلى الساعة 6 صباحا، كما استدعت قوات الحرس الوطني فى محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة.

وفرض حظر التجول في نحو أربعين مدينة في محاولة لوقف العنف الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة، ولكن الكثير من المتظاهرين تجاهلوا قرار حظر التجول، مما أدى مواجهات وتوتر.