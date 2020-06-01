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المرصد السوري: تمرد وعصيان في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا

12:21 ص الإثنين 01 يونيو 2020
المرصد السوري: تمرد وعصيان في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا

تمرد وعصيان في صفوف مرتزقة أردوغان في ليبيا

دمشق - (أ ش أ):

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن وجود عصيان في صفوف المرتزقة السوريين والأجانب، الذين أرسلهم رئيس تركيا رجب طيب أردوغان للقتال في ليبيا مع الميليشيات المسلحة في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

وأشار المرصد السوري حسبما أوردت قناة " سكاي نيوز" مساء اليوم الأحد إلى أن العصيان ظهر بين المرتزقة السوريين من خلال رفض عمليات التجنيد، بسبب الخسائر الفادحة التي تكبدتها هذه الميليشيات في محاور القتال في مواجهة الجيش الوطني الليبي بقياد المشير خليفة حفتر.

وذكر المرصد، أن التمرد يعود أيضا إلى عدم صرف مستحقات المرتزقة، على الرغم من الوعود التركية لهم بصرفها كاملة مقابل قتالهم في ليبيا.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد اكتشف هؤلاء المرتزقة السوريين أنهم تعرضوا للخداع على يد أنقرة، إذ تم إقناعهم بأنهم سيواجهون في ليبيا قوات روسية، التي تعد حليفا للرئيس السوري بشار الأسد.

وبحسب المرصد، شهدت عملية نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا تحولا من "الترغيب" إلى "الترهيب"، إذ تمارس ضغوط تركية كبيرة على قيادات فصائل سورية موالية لأنقرة لإرسال مسلحين إلى طرابلس.

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