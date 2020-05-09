الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بـكورونا وتعافي 39 حالة

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزير الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم السبت عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في فلسطين لليوم الثاني على التوالي، وتعافي 39 حالة.

وأوضحت الكيلة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن 9 حالات شفاء قد سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في محافظة الخليل، و3 حالات في محافظة طولكرم، و13 حالة في ضواحي القدس، و12 حالة في مدينة القدس؛ ما يرفع عدد حالات الشفاء في فلسطين إلى 321 أي بنسبة 58.7% من مجمل الإصابات.

وتابعت أن حصيلة الإصابات استقرت منذ يومين عند 547 حالة، بينها 312 في محافظة القدس و215 في بقية المحافظات الشمالية، و20 حالة في المحافظات الجنوبية، مشيرة إلى أن الوضع الصحي لجميع الإصابات مستقر، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.

وقالت إن 1510 حالات جديدة دخلت الحجر الصحي المنزلي، ليرتفع عدد الموجودين في الحجر إلى 15146 شخصا، فيما أنهى 46453 الحجر.