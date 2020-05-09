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اردوغان الكاظمي: سندعم العراق ونعمل على وحدته وازدهاره

01:03 م السبت 09 مايو 2020
اردوغان الكاظمي: سندعم العراق ونعمل على وحدته وازدهاره

أردوغان

وكالات:

تلقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، رسالة من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أكد فيها أن تركيا ستقف إلى جانب العراق، وستعمل على وحدته وازدهاره، حسبما نقلت السومرية نيوز.

وشدد الرئيس التركي على وجود الإرادة الضرورية لدى أنقرة، لدفع العلاقات بين البلدين الى أبعد مما هي عليه حاليا.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، إن رئيس الوزراء العراقي "تلقى رسالة تهنئة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قدم خلالها التهنئة بنيل حكومة الكاظمي ثقة مجلس النواب العراقي".

وأشار أردوغان، بحسب البيان إلى أن "حكومة الكاظمي جاءت نتيجة للجهود المستمرة لتشكيلها، وتمنى أن تكون خيرا للشعب العراقي والمنطقة".

اردوغان مصطفى الكاظمي العراق

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