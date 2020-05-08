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ترامب يصف مقتل أمريكي أسود بأنه "أمر مزعج للغاية"

07:54 م الجمعة 08 مايو 2020
ترامب يصف مقتل أمريكي أسود بأنه "أمر مزعج للغاية"

ترامب

واشنطن - (د ب أ):
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن التسجيل المصور لشخص أسود قتل بالرصاص لدى قيامه بالتنزه في ولاية جورجيا "أمر مقلق للغاية".
وفي حديث له في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، وصف ترامب الحادث، الذي يشتبه بتورط رجلين من البيض بنصب كمين ل " أحمد أربيري " وأطلقا النار عليه وقتلاه خلال مشادة ، بأنه كان حادثا "يفطر القلب".
وذكر الرئيس عن أربيري 25 عاما "لقد اطلعت على صورة هذا الشاب.. إنه يبدو وكأنه شاب طيب حقا، وهذا وضع أصابني بالانزعاج الشديد".
وأثار مقتل أربيري ، الذي كان يمارس الرياضة في 23 فبراير بالقرب من منزله في برونزويك، بولاية جورجيا، حالة من الغضب في أنحاء الولايات المتحدة، بعد أن تم نشر اللقطات المصورة للحادث على الإنترنت على نطاق واسع.
وردا على سؤال حول ما يمكن فعله لتجنب تصاعد التوترات العرقية نتيجة للقتل، قال ترامب إن "تحقيق العدالة هو الشيء الذي يحل هذه المشكلة".
وقال الرئيس إنه يثق في حاكم جورجيا وسلطات إنفاذ القانون بالولاية، للتعامل مع الوضع.

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