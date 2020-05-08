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إيران: 1556 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

01:44 م الجمعة 08 مايو 2020
إيران: 1556 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا في إيران

طهران - (د ب ا):

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة تسجيل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقال المتحدث كيانوش جهانبور في تصريح اليوم الجمعة، إن إجمالي عدد المصابين وصل بذلك إلى 104691 ، بينهم 2711 في وضع حرج يخضعون للعناية المركزة،بحسب ما أوردته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وأضاف: "لحسن الحظ، بلغ عدد المتعافين من المرض 83837 لغاية الآن فيما توفي للأسف خلال الساعات الـ 24 الماضية 55 شخصا ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 6541 حالة".

وقال جهانبور: " تم لغاية الآن إجراء 558 ألفا و 899 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد".

إيران وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا

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