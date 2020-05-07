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أمريكا ترفض طلب ألمانيا بإعادة النظر في قرار وقف تمويل "الصحة العالمية"

08:41 م الخميس 07 مايو 2020
أمريكا ترفض طلب ألمانيا بإعادة النظر في قرار وقف تمويل "الصحة العالمية"

مايك بومبيو

وكالات:

رفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مناشدة ألمانيا إعادة نظر واشنطن في قرارها وقف تمويل منظمة الصحة العالمية بسبب تعاملها مع تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة "سوديديتش تسايتونج" الألمانية اليومية، ونقل عنها "العربية نت"، الخميس، أن بومبيو رد على رسالة من نظيره الألماني هيكو ماس، أكد فيها على التزام الولايات المتحدة التام "بالعمل مع المجتمع الدولي لمكافحة جائحة كورونا" على الرغم من تجميد التمويل.

وأشار بومبيو إلى أن الولايات المتحدة كانت أكبر مساهم في منظمة الصحة العالمية على مر السنين على الرغم مما وصفه بـ "سلسلة من الأخطاء التي ارتكبتها" الوكالة التي تتخذ من جنيف مقراً لها، والتي اتهمها بـ "بمداهنة نظام الحزب الشيوعي الصيني".

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تبدي "اهتماما خاصا بأداء (منظمة الصحة العالمية) والشفافية والمساءلة"، مشيرا إلى "أننا بحاجة إلى مؤسسات عالمية فعالة وموثوقة، لا منظمة بيروقراطية عاجزة".

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية تبادل الرسائل بين ماس وبومبيو، لكنها امتنعت عن ذكر التفاصيل. فيما رفضت السفارة الأميركية في برلين التعليق على المراسلات الدبلوماسية.

مايك بومبيو وزارة الخارجية الأميركية فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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