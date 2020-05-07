إنتاج الدفعة الأولى من لقاح كورونا الأمريكي في يوليو المقبل

(وكالات):

أجازت منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، المرحلة الثانية من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا والذي تنتجه شركة "مودرنا" الأمريكية.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية عن الشركة المنتجة في بيان لها، الخميس، إنه سيتم إنتاج الدفعات الأولى من اللقاح في يوليو تموز المقبل 2020، بهدف الوصول إلى مليار جرعة من اللقاح.

وأضافت شركة "مودرنا" الأمريكية، أن المرحلة الثانية من التجارب السريرية ستبدأ قريبًا، بعد إجازة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثالثة في أوائل الصيف المقبل، في يونيو حزيران المقبل، لافتًا إلى أنها بصدد وضع اللمسات الأخيرة لبروتوكول المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وبحسب الشركة المنتجة فإنه سيتم تجريب اللقاح على 600 شخص في المرحلة الثانية من التجارب السريرية، كما سيتم إضافة متطوعين أعمارهم فوق 55 عامًا.

وتدرس المرحلة الأولى من تجارب اللقاحات السريرية، الأمان عند تعاطي اللقاح، فيما يتم في المرحلة الثانية توسيع عدد المشاركين في التجارب، بينما في المرحلة الثالثة يتم إعطاء اللقاح لأعداد أكبر لاختبار الفاعلية والأمان.

ويعد لقاح mRNA-1273 الذي تنتجه شركة مودرنا الأمريكية، هو أول لقاح أمريكي يتم إجراء التجارب السريرية له، لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في أكثر من مناسبة أنه من المتوقع أن يتم إنتاج اللقاح الأمريكي لعلاج فيروس كورونا في يناير كانون الثاني المقبل 2021.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن حوالي 100 لقاح مضاد لفيروس كورونا حول العالم، تخضع للتقييم، فيما تُجرى التجارب السريرية لـ8 لقاحات، فيما بدأ لقاح واحد آخر المرحلة الثانية من التجارب السريرية.

وتم تطوير لقاح مودرنا من قبل الشركة المنتجة، والمعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.