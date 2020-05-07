السويد تعلن وفاة أكثر من 3 آلاف شخص بسبب كورونا

استوكهولم - أ ش أ

أعلنت وكالة الصحة العامة بالسويد، وفاة 3 آلاف و40 شخصاً على الأقل في البلاد، منذ انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحتى الآن.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم /الخميس/ - أن السويد سجلت حتى اليوم إصابة 24 ألفا و623 شخصاً بفيروس كورونا المستجد على أراضيها.

يُشار إلى أن السويد اتبعت نهجاً أقل صرامة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد من حيث قواعد التباعد الاجتماعي مقارنة بدول أوروبية أخرى.