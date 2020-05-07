تايلاند تسجل 3 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات

بانكوك بوست- (د ب أ):

سجلت الحكومة التايلاندية ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) وكلهم تايلانديين، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 2922، بدون تسجيل وفيات، ليظل إجمالي الوفيات 55.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة وضع كوفيد-19، تاويسيلب فيزانويوثين، إن إحدى الحالات الجديدة هي لربة منزل تايلندية /59 عاما/ في إقليم " يالا " الحدودي الجنوبي. وتم تشخيصها بعد فحص وقائي وتبين أنها كانت على اتصال وثيق بمريض سابق عاد من ماليزيا. لم يكن لديها أعراض، حسبما ذكر موقع "بانكوك بوست".

والحالتان الأخريان لعاملين تايلانديين (46 و51 عاما) عادا من كازاخستان السبت الماضي وجرى وضعهما في الحجر الصحي مباشرة. وكانا على متن طائرة كانت تحمل 55 راكبا وكل العائدين الآخرين كانوا في الحجر بالفعل، بحسب تاويسيلب.

ومازال إجمالي الوفيات يبلغ 55 حالة. وخرج 11 مريضا آخرين من المستشفيات خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 2772.

وقال تاويسيلب إن عدد الأقاليم الخالية من الحالات المصابة بفيروس كورونا على مدار الـ28 يوما الماضية ارتفع إلى 39 إقليما. واشتملت الأقاليم الجديدة على تشيانج ماي، وتشايافوم ولامبانج وفيتسانولوك وترانج.

وقال المتحدث إن عدد حالات الإصابة العالمية بكوفيد-19 يبلغ 82ر3 مليون، بالإضافة إلى 265076 حالة وفاة. وكانت الولايات المتحدة قد سجلت أغلب الحالات بواقع 26ر1 مليون حالة، وأغلب الوفيات بواقع 74799 .