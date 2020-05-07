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الدفاع الروسية تعلن إصابة 1506 من عسكرييها بكورونا

10:44 ص الخميس 07 مايو 2020
الدفاع الروسية تعلن إصابة 1506 من عسكرييها بكورونا

الدفاع الروسية تعلن إصابة 1506 من عسكرييها بكورونا

موسكو- (د ب ا):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف عناصر القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية التابعة لها ارتفع إلى 3285 حالة حتى يوم أمس، وأوضحت أن من بين هؤلاء 1506 عسكريا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الوزارة أنه خلال الفحوصات لعناصر القوات المسلحة الروسية منذ مارس، تأكدت إصابة 1506 عسكريا، مضيفة أن أربعة منهم في حالة حرجة، وأن تسعة منهم حالتهم متوسطة، أما الباقون فلم تظهر عليهم أية أعراض حتى الآن.

وتعافى 179 جنديا بالفعل من الإصابة.

وحتى يوم أمس، سجلت روسيا 165929 إصابة بكورونا و 1537 حالة وفاة. ووصل عدد المتعافين إلى 21327 شخصا.

الجيش الروسي فيروس كورونا وزارة الدفاع الروسية

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