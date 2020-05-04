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مسؤول عراقي: مقتل عنصرين من داعش واعتقال 6 آخرين غرب الموصل

08:06 م الإثنين 04 مايو 2020
مسؤول عراقي: مقتل عنصرين من داعش واعتقال 6 آخرين غرب الموصل

القوات العراقية - ارشيفية

بغداد - (د ب أ)

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية، اليوم الاثنين، بمقتل اثنين من عناصر تنظيم داعش، واعتقال ستة آخرين بينهم سوريان غرب الموصل.

وقال النقيب بشار سمير من شرطة محافظ نينوى، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قوة مشتركة من الجيش والشرطة نفذت صباح اليوم عملية أمنية على قرية تل كيصوم التابعة لقضاء تلعفر غرب الموصل، والمناطق المجاورة لها، أسفرت عن مقتل اثنين من عناصر داعش واعتقال ستة آخرين بينهم سوريان.

وأوضح النقيب سمير أنه "تم اقتياد المعتقلين إلى مقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".

وكانت قوة من شرطة نينوى ألقت القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعش في مناطق وأحياء الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وتشهد مناطق مختلفة من العراق نشاطا ملحوظا لعناصر داعش الذين يستهدفون القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

العراق بغداد الموصل داعش القوات العراقية

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