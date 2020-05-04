أعداد المصابين بفيروس كورونا في البرازيل يتجاوز 100 ألف حالة

برازيليا - (د ب ا):

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الأحد أن عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد ارتفع لأكثر من 100 ألف حالة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة 101147 حالة، كما تم تسجيل 7025 حالة وفاة بالفيروس.

وأظهرت بيانات صادرة من جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة الأمريكية أن البرازيل صاحبة تاسع أكبر عدد إصابات بالفيروس في العالم.

من المرجح أن يكون عدد الحالات التي لم يتم اكتشافها أعلى، ويرجع ذلك جزئيا إلى الافتقار للاختبارات وعدم تقييم الاختبارات المعملية بعد.

وتعد البرازيل الدولة الأكثر اكتظاظا بالسكان في أمريكا اللاتينية، حيث يبلغ تعداد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة.

وقد أصبحت البرازيل أول دولة في المنطقة تسجل إصابات بفيروس كورونا في 26 فبراير الماضي.

وقد أصبحت المستشفيات والمقابر في عدة مدن وولايات مكتظة، كما أن النظام بدأ في الانهيار في ظل استمرار أعداد الإصابات في الارتفاع.

وخفف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو من المخاوف بشأن الفيروس، وقال إنه لا يؤمن بفرض قيود على الحياة العامة، ودعا للاستمرار في الحياة الطبيعية.