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ماليزيا ترفع اليوم جزئيا القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

08:57 ص الإثنين 04 مايو 2020
ماليزيا ترفع اليوم جزئيا القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا

فيروس كورونا في ماليزيا

كوالالمبور - (د ب ا):

بعد سبعة أسابيع من مطالبة السلطات مواطني ماليزيا بضرورة البقاء في المنازل، بدأ الماليزيون اليوم الاثنين استئناف بعض من أوجه حياتهم قبل تفشي فيروس كورونا.

وقد بدأت بعض الشركات في فتح أبوابها، وسُمح للمطاعم بتقديم خدماتها للزبائن الذين يجلسون على مسافات فيما بينهم.

وكانت مستويات حركة المرور والمواطنين في مدينة كوالالمبور، التي بها 8 مليون نسمة، أقل كثيرا مما كانت عليه قبل فرض إجراءات الإغلاق، وذلك بعد مناقشة عامة على مستوى الدولة حول ما إذا كان الرفع الجزئي للقيود المفروضة سابق لأوانه.

وكانت ماليزيا قد سجلت 6298 حالة إصابة بفيروس كورونا، و105 حالات وفاة، مع تسجيل 4413 حالة شفاء.

وكان رئيس الوزراء محي الدين ياسين قد قال الجمعة الماضية إنه سوف يتم رفع بعض القيود، في إعلان مفاجئ جاء بعد ثمانية أيام من تمديد إجراءات الاغلاق إلى 12 مايو الجاري.

وقالت الحكومة إن اقتصاد ماليزيا ينكمش بسبب إجراءات الاغلاق، حيث توقع البنك المركزي ركود الاقتصاد.

ماليزيا فيروس كورونا

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