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الحكومة السودانية تعلن إصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا

12:31 ص الإثنين 04 مايو 2020
الحكومة السودانية تعلن إصابة أحد الوزراء بفيروس كورونا

مجلس السيادة بالسودان

الخرطوم - (أ ش أ):

أعلن مجلس السيادة السوداني أن المهندس هاشم أبنعوف وزير الدولة بوزارة النقل والبنى التحتية، أصيب بفيروس كورونا، وأن حالته الصحية جيدة.

وقال مجلس السيادة السوداني، في بيان مساء اليوم الأحد، أن المهندس هاشم إبنعوف وضع نفسه في العزل منذ الأسبوع الماضي بعد أن ثبت إصابة أحد مخالطيه المقربين بالفيروس، ثم أجرى الاختبار المطلوب الذي جاءت نتيجته إيجابية.

وأضاف أن أبنعوف التزم بنصائح الأطباء وتعليماتهم، وهو في حالة صحية جيدة، ويواصل عمله في الوزارة، وكرئيس للجنة الخدمات باللجنة العليا للطوارئ عبر الوسائط الإلكترونية.

وتمنت الحكومة السودانية له عاجل الشفاء، ولكل المصابين بفيروس كورونا في السودان والعالم.

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