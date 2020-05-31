جنوب أفريقيا ترجئ استئناف الدراسة أسبوعا حتى 8 يونيو

جوهانسبرج - (د ب أ)

أرجأت الحكومة في جنوب أفريقيا، إعادة فتح المدارس لمدة أسبوع واحد، من أجل السماح للمدرسين بتهيئة المنشآت لعودة التلاميذ.

وقالت وزارة التعليم الأساسي في بيان اليوم الأحد ونقلته وكالة أنباء بلومبرج أن التلاميذ في الصف السابع وحتى الثاني عشر حيث كان من المقرر أن يعودوا للدراسة يوم الاثنين، سوف يتم الآن استئناف دراساتهم في الثامن من يونيو.

وكانت المدارس قد تم إغلاقها منذ أواخر مارس بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إن "الأسبوع المقبل هذا بأكمله يجب أن يتم استغلاله للتوجيه المناسب للمدرسين وتدريبهم، والتطهير وتسريع كل المسائل المتعلقة بالتوريد، ووضع اللمسات الأخيرة لاستعداد كل منشآة لوصول التلاميذ".

كانت صحيفة "صنداي تايمز" الجنوب أفريقية قد ذكرت اليوم الأحد أنه قد يتم إرجاء الاستئناف الجزئي لفتح مدارس البلاد والذي كان مقررا له يوم غد الاثنين، وذلك بعد تأكيد نقابات المعلمين وروابط أولياء الأمور أن نظام التعليم ليس مستعدا بعد للعمل وفقا للتدابير اللازمة لمنع تفشي فيروس كوورنا.

كانت وزيرة التعليم الأساسي أنجي موتشيكا قد وضعت استراتيجية لعودة آمنة لبعض الصفوف مع تخفيف قيود الإغلاق.

ونقلت الصحيفة الجنوب أفريقية عن العديد من المصادر أن الوزيرة اعترفت بأن النظام قد لا يكون جاهزا بعد.

وسجلت جنوب أفريقيا أكثر من 30 ألف إصابة بالفيروس، ورغم ذلك فإنها تمضي قدما لتخفيف قواعد الإغلاق التي فُرضت في أواخر مارس، في مسعى منها لاحتواء التداعيات الاقتصادية للإغلاق.