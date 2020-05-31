أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

بنجلاديش تعيد فتح المكاتب وتشغيل النقل برغم ارتفاع وفيات كورونا

06:28 م الأحد 31 مايو 2020
بنجلاديش تعيد فتح المكاتب وتشغيل النقل برغم ارتفاع وفيات كورونا

المواطنون في بنجلاديش

دكا - (د ب أ)

أعيد فتح المكاتب العامة والخاصة، في بنجلاديش، بعدما خففت السلطات بعض الإجراءات المفروضة منذ أكثر من تسعة أسابيع للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت المسؤولة بوزارة الصحة نسيمة سلطانة، في مؤتمر صحفي، في دكا اليوم الأحد، إننا "نعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، مع رفع حالة الإغلاق"، داعية الجميع لاتباع إرشادات "ما بعد الإغلاق" للحفاظ على سلامتهم.

وأضافت أن ارتداء الكمامات وضمان التباعد الجسدي أمران ضروريان لمنع تفشي الفيروس.

وتتزامن عودة فتح المكاتب وإعادة تشغيل خدمات المواصلات العامة مع تسجيل بنجلادش 40 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 650 حالة.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا لأكثر من 47 ألف حالة حتى الآن في تلك الدولة الواقعة بجنوب آسيا بعد تسجيل 2545 حالة إصابة جديدة اليوم الأحد.

بنجلاديش وفيات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

أبوظبي تحظر التنقل منها وإليها ابتداء من الثلاثاء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 23449

    عدد المصابين

  • 5693

    عدد المتعافين

  • 913

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6148851

    عدد المصابين

  • 2727832

    عدد المتعافين

  • 370479

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة تعلن أقل 3 محافظات في عدد الإصابات بكورونا