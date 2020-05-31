بنجلاديش تعيد فتح المكاتب وتشغيل النقل برغم ارتفاع وفيات كورونا

دكا - (د ب أ)

أعيد فتح المكاتب العامة والخاصة، في بنجلاديش، بعدما خففت السلطات بعض الإجراءات المفروضة منذ أكثر من تسعة أسابيع للحد من تفشي فيروس كورونا.

وقالت المسؤولة بوزارة الصحة نسيمة سلطانة، في مؤتمر صحفي، في دكا اليوم الأحد، إننا "نعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، مع رفع حالة الإغلاق"، داعية الجميع لاتباع إرشادات "ما بعد الإغلاق" للحفاظ على سلامتهم.

وأضافت أن ارتداء الكمامات وضمان التباعد الجسدي أمران ضروريان لمنع تفشي الفيروس.

وتتزامن عودة فتح المكاتب وإعادة تشغيل خدمات المواصلات العامة مع تسجيل بنجلادش 40 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 اليوم الأحد، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 650 حالة.

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا لأكثر من 47 ألف حالة حتى الآن في تلك الدولة الواقعة بجنوب آسيا بعد تسجيل 2545 حالة إصابة جديدة اليوم الأحد.