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كندا: إصابات كورونا 91 ألفا و681 والوفيات 7159

03:24 م الأحد 31 مايو 2020
كندا: إصابات كورونا 91 ألفا و681 والوفيات 7159

كندا

مونتريال- (د ب أ):

بلغ عدد حالات الاصابة المؤكدة بفيروس كورونا في كندا 91,681 حالة حتى الساعة 07:30 من صباح اليوم الأحد بحسب التوقيت المحلي في مدينة تورنتو (11:30 بتوقيت جرينتش)، وذلك وفقا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة "بلومبرج" للانباء.

كما ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في كندا إلى 7159 حالة، بينما تعافى 48,517 شخصا من المصابين بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس.

وكانت البلاد قد أعلنت تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس قبل نحو 18 أسبوعا.

كندا فيروس كورونا جامعة جونز هوبكنز

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