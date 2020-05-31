شيكاغو تنتفض في مظاهرة عارمة بعد مقتل جورج فلويد (فيديو)

نقل موقع "ذا صن" عبر بث مباشر، المظاهرات التي اندلعت بمدينة شيكاغو الأمريكية، احتجاجًا على مقتل جورج فلويد.

واتسعت رقعة الاحتجاجات الأمريكية المندلعة إثر مقتل جورج فلويد -الأمريكي من أصول أفريقية- على يد قوات شرطة مينيابوليس الاثنين الماضي، وبث مقطع فيديو مدته ١٠ دقائق يظهر معاناة فلويد خلال تقيده أرضًا ووضع أحد رجال الشرطة ركبته على رقبة فلويد أثناء عملية إلقاء الشرطة القبض عليه.

وشهدت مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، أعمال عنف خلال احتجاجات اليوم، وامتدت إلى ولايات أخرى منها نيويورك وأتلنتا وأوكلاند ودالاس ومدن أخرى في أنحاء البلاد.

من جانبه تعهد ترامب، بإيقاف الاضطرابات العنيفة في سائر أنحاء البلاد، متهما الأمريكيين المنتمين لليسار الراديكالي ببث الفوضى.

وقال ترامب خلال فاعلية في فلوريدا: "لن يتم السماح لمجرمي اليسار الراديكالي والبلطجية وغيرهم في جميع أنحاء بلادنا وفي جميع أنحاء العالم بإشعال النيران في المجتمعات".

وذكر أن "أنتيفا"، وهي شبكة من الأشخاص الذين غالبا ما يروجون للفوضوية المسلحة، تقف وراء الاضطرابات التي أثارها مقتل رجل أعزل من أصل إفريقي على يد الشرطة.

وأضاف ترامب: "إن إدارتي ستوقف عنف الغوغاء وستوقفه سريعا"، مضيفا أن الحكومة الاتحادية تنسق مع السلطات المحلية في جميع أنحاء البلاد.​

وفقد الرجل البالغ من العمر 46 عامًا الوعي في نهاية المطاف ونقل في سيارة إسعاف. وتم الإعلان عن وفاة فلويد بعد فترة وجيزة من الحادث.