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سقوط طائرة صغيرة على سطح منزل غربي ألمانيا

10:27 م السبت 30 مايو 2020
سقوط طائرة صغيرة على سطح منزل غربي ألمانيا

ارشيفية

برلين - (د ب أ)

سقطت طائرة صغيرة، اليوم السبت، على سطح أحد المنازل، في مدينة لانجنهان غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الحادث أسفر عن إصابة الطيار وتم نقله إلى المستشفى، بينما تمكن ساكنا المنزل من مغادرته بدون إصابات.

وحسب تصريحات الشرطة، فإن الطائرة كانت تقل الطيار وحده، وقد انتقل قوات الإنقاذ وأطقم المساعدة الفنية إلى مكان الحادث.

ووفقا للشواهد الأولية، فقد مست الطائرة خط كهرباء ما أدى إلى انقطاع الكهرباء الأمر الذي أثر على جزء واسع من المنطقة يقطنه نحو 50 ألف شخص.

ومن المنتظر أن يعود التيار الكهربائي مرة أخرى مساء اليوم.

ولا يزال سبب سقوط الطائرة الصغيرة غير معروف بعد.

سقوط طائرة ألمانيا مدينة لانجنهان

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