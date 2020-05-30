مستشارون علميون للحكومة البريطانية يحذرون من عدم الجاهزية لتخفيف القيود

وكالات

تزايدت الأصوات المحذرة من تخفيف قيود الإغلاق في بريطانيا، بين العلماء البارزين، الذين يقدمون المشورة للحكومة بشأن مكافحة وباء الكورونا، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

ويجادل هؤلاء بأن معدلات الإصابة في المملكة المتحدة لا تزال مرتفعة للغاية، لافتين إلى أهمية توخي الحذر لإبقاء انتشار العدوى تحت السيطرة، ومنع حدوث موجة جديدة من تفشي الوباء.

في المقابل، تصر حكومة بوريس جونسون على أنها درست ما اتخذته من خطوات نحو تخفيف القيود بعناية.

ويقول مراسل شؤون الصحة والعلوم في بي بي سي إن هناك انقساماً حاداً وصاخباً وعاماً، حول الطريقى المثلى للشروع في تخفيف قيود الإغلاق، وتحقيق التوازن بين الحاجة لاحتواء تفشي العدوى والضرر الاقتصادي الناجم عن تمديد الإغلاق.