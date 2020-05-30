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"سبيس إكس" وناسا تطلقان صاروخ على متنه رائدي فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية

09:39 م السبت 30 مايو 2020
"سبيس إكس" وناسا تطلقان صاروخ على متنه رائدي فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية

سبيس أكس

وكالات:
أطلقت شركة "سبيس إكس" المملوكة لرجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، بنجاح، صاروخ على متنه رائدي فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".
وتم تأجيل عملية الإطلاق التاريخية في اللحظات الأخيرة يوم الأربعاء بسبب سوء الطقس.
وأطلق صاروخ "فالكون 9" والكبسولة "كرو دراجن" من منصة الإطلاق 39A في مركز كينيدي للفضاء بولاية فلوريدا.
وتنطلق الرحلة من نفس المكان الذي نقل منه صاروخ "ساتورن 5" مهمة أبولو 11، أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأميركية.

سبيس إكس إيلون ماسك ناسا المحطة الفضائية الدولية

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