رئيس البرازيل يتجاهل مجددا تدابير كورونا خلال زيارة لمطعم

برازيليا - (د ب أ)

تجاهل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، مجددا تدابير الحماية الموصى بها في أزمة كورونا، خلال زيارة لأحد المطاعم.

وذكرت بوابة "جي1" الإخبارية اليوم السبت، أن بولسونارو عانق أنصارا له والتقط صورا معهم، بينما لم يكن يرتدي كمامة، خلال زيارته للمطعم الذي يقع في منطقة اباديانيا جنوب غرب العاصمة برازيليا.

يذكر أن بولسونارو يعتبر مرض كوفيد-19 "نزلة برد خفيفة" ويرفض استخدام تدابير الحماية.

وقالت عاملة في الكافيتريا إن زيارة بولسونارو تسببت في تجمع بشري كبير.

وأوضحت العاملة أن الكافيتريا تطلب إلى زبائنها ارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد كما هو مفروض في ولاية جوياس.

وتحولت البرازيل في الأيام الأخيرة إلى إحدى بؤر جائحة كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 465 ألف و166 حالة حتى الآن، فيما وصل عدد الوفيات بالمرض إلى 27 ألف و878 حالة.