أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

رئيس البرازيل يتجاهل مجددا تدابير كورونا خلال زيارة لمطعم

09:35 م السبت 30 مايو 2020
رئيس البرازيل يتجاهل مجددا تدابير كورونا خلال زيارة لمطعم

الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو

برازيليا - (د ب أ)

تجاهل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، مجددا تدابير الحماية الموصى بها في أزمة كورونا، خلال زيارة لأحد المطاعم.

وذكرت بوابة "جي1" الإخبارية اليوم السبت، أن بولسونارو عانق أنصارا له والتقط صورا معهم، بينما لم يكن يرتدي كمامة، خلال زيارته للمطعم الذي يقع في منطقة اباديانيا جنوب غرب العاصمة برازيليا.

يذكر أن بولسونارو يعتبر مرض كوفيد-19 "نزلة برد خفيفة" ويرفض استخدام تدابير الحماية.

وقالت عاملة في الكافيتريا إن زيارة بولسونارو تسببت في تجمع بشري كبير.

وأوضحت العاملة أن الكافيتريا تطلب إلى زبائنها ارتداء الكمامة ومراعاة مسافة التباعد كما هو مفروض في ولاية جوياس.

وتحولت البرازيل في الأيام الأخيرة إلى إحدى بؤر جائحة كورونا في العالم، حيث بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 465 ألف و166 حالة حتى الآن، فيما وصل عدد الوفيات بالمرض إلى 27 ألف و878 حالة.

جاير بولسونارو فيروس كورونا كوفيد 19 البرازيل

الخبر التالى:

"سبيس إكس" وناسا تطلقان صاروخ على متنه رائدي فضاء إلى المحطة الفضائية الدولية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 22082

    عدد المصابين

  • 5511

    عدد المتعافين

  • 879

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5958857

    عدد المصابين

  • 2634954

    عدد المتعافين

  • 365593

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة: القضاء على 3 تكفيريين شديدي الخطورة في شمال سيناء (فيديو)