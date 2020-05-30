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قبرص تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 942

08:55 ص السبت 30 مايو 2020
قبرص تسجل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل إلى 942

أرشيفية

نيقوسيا- (أ ش أ):
قالت وزارة الصحة القبرصية، إنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد المصابين بهذا الفيروس إلى 942 منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة به في التاسع من شهر مارس الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء القبرصية في نسختها الإنجليزية عن وزرة الصحة قولها إن الحالة الإيجابية الوحيدة تم تشخيصها بعد إجراء 447 اختبارا للمواطنين القبرصيين الذين تمت إعادتهم إلى الوطن.

وأضافت الوزارة أن 784 ممن أصيبوا بالفيروس تماثلوا للشفاء فيما توفي 17 اخرون.

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