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تايلاند تسجل أقل معدل إصابات يومية بكورونا منذ مارس الماضي

01:41 م الأحد 03 مايو 2020
تايلاند تسجل أقل معدل إصابات يومية بكورونا منذ مارس الماضي

أرشيفية

بانكوك - أ ش أ
سجلت تايلاند 3 حالات إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا، اليوم الأحد، دون تسجيل أي وفيات جديدة، وذلك في الوقت الذي بدأت البلاد في رفع القيود عن بعض أماكن العمل والمتنزهات.
وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، أن ذلك يعد أقل معدل إصابات في البلاد منذ شهر مارس الماضي.
وسجلت تايلاند ما مجموعه ٢٩٦٩ حالة إصابة بكورونا و٥٤ حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في شهر يناير الماضي.
وبقيت الإصابات اليومية الجديدة عند أقل من 10 حالات منذ أسبوع.. وسمحت الحكومة لبعض أماكن العمل والمتنزهات العامة بإعادة فتح أبوابها اليوم الأحد.

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فيروس كورونا بانكوك تايلاند

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