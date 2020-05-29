"سي إن إن": الشرطة اعتقلت مراسلنا ذا البشرة السوداء في مينيابوليس وتركت الأبيض

وكالات:

قال مذيع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، جون بيرمان، إن الشرطة في مدينة مينيابوليس، عاملت الزميل المراسل جوش كامبل ذا البشرة البيضاء بشكل مختلف عن زميله عمر جيمينيز، ذي البشرة السوداء، الذي اعتقلته خلال تغطيته الاحتجاجات في المدينة، وتركت الآخر رغم تواجدهما في نفس المنطقة، التي شهدت أعمال عنف اعتراضًا على مقتل جورج فلويد، متظاهر أسود، على يد شرطي أبيض.

وأكد المراسل الأبيض كامبل، اليوم الجمعة "عاملوني بشكل مختلف تمامًا عن زميلي عمر، فأنا كنت أتحدث بكل سهولة لرجال الشرطة، وهم أيضًا عاملوني بكل رفق وباحترام كبيرين".

وأضاف "واقتربت مرات عديدة من مناطق غير مسموح لي بالتواجد بها، ولكنهم بكل رفق طلبوا مني التراجع، ولم يضعوا أصفاد في يدي مثلما حدث مع زميلي عمر".

واعتقلت الشرطة الأمريكية مُراسل "سي إن إن" عمر جيمينيز أثناء البث المُباشر في موقع الاحتجاجات المُناهضة لمقتل شرطي أبيض البشرة لملواطن جورج فلويد، في مينيابوليس، رغم أنه عرّف نفسه للضباط وأكد أنه يتواجد في هذا المكان للقيام بمهام عمله.

وقالت "سي إن إن" الإخبارية إن الشرطة ألقت القبض على الفريق العمل بأكمله بمن في ذلك المنتج والمصور، وهو ما يظهر في مقطع الفيديو الذي التقطه المصور أثناء قيام الضباط باعتقالهم.

وتستمر الاحتجاجات في العديد من المناطق بالولايات المتحدة الأمريكية ضد مقتل جورج فلويد، وأطلقت الشرطة في مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية رذاذ الفلفل على مثيري الشغب الذين تسببوا في اندلاع حريق بعدد من المباني بالمنطقة.

ورصدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية استخدام أفراد الشرطة للهراوات في مشاهد وصفتها بالفوضوية لتفريق الحشود بالقرب من مبنى مركز شرطة مينيابوليس، كما شوهدت الشرطة تدفع المحتجين الذين ردوا بإلقائهم مقذوفات تجاه ضباط الشرطة، فيما فر آخرون من الموقع.

وتسبب المحتجون في اندلاع الحرائق فيما لا يقل عن خمسة مباني بالمنطقة المحيطة بمركز شرطة مينيابوليس احتجاجًا على وفاة رجل ذي بشرة سمراء غير مسلح خلال اعتقاله من جانب شرطة المدينة.

وأثارت وفاة الضحية، جورج فلويد، خلال الأسبوع الجاري احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، بعد أن أظهر فيديو الرجل ذا البشرة السمراء، (الذي يبلغ من العمر 46 عامًا)، مقيد اليدين على الأرض، قائلاً: "لا أستطيع التنفس"، بينما يمسكه ضابط شرطة وركبته على رقبته. وقد أُعلن عن وفاته بعدها بوقت قصير في مستشفى قريب، بحسب السلطات.