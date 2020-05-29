أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

مفوضة أممية تعرب عن صدمتها إزاء القتل على أساس طبقي في نيبال

05:46 م الجمعة 29 مايو 2020
مفوضة أممية تعرب عن صدمتها إزاء القتل على أساس طبقي في نيبال

الأمم المتحدة

جنيف - (د ب أ):
طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باتشيليت، اليوم الجمعة في جنيف نيبال بضرورة بذل المزيد من الجهد للقضاء على التمييز والعنف على أساس الطبقة الاجتماعية، وذلك في رد فعل على عمليات القتل الأخيرة لخمسة رجال وفتاة واحدة.
وأعربت المفوضة الأممية عن صدمتها إزاء الهجوم على شاب وأصدقائه من طبقة الداليت الدنيا وملاحقتهم حتى أحد الأنهار الأسبوع الماضي، عندما حاولوا مرافقة صديقة الرجال، وهي من طبقة خلال زفافهما.
وفي حادثة منفصلة الأسبوع الماضي، تعرضت فتاة من الداليت /12 عاما/ للشنق على شجرة، بعدما تردد أنها تزوجت وتعرضت للاغتصاب من شخص من طبقة أعلى.
شكلت وزارة الداخلية في نيبال لجنة تقصي عالية المستوى، بعدما أثارت عمليات القتل غضبا.
وقالت باتشيليت في بيان من جنيف: "لايزال التمييز على أساس الطبقة الاجتماعية واسع النطاق ليس فقط في نيبال ولكن في دول أخرى".
وأضافت: "نيبال قطعت خطوات كبيرة للتصدي لهذه الكارثة، ولكن لايزال يمكن ويجب القيام بالمزيد للقضاء على هذه الآفة من المجتمع".

الأمم المتحدة جنيف نيبال العنف

الخبر التالى:

برلماني عراقي: انطلاق مفاوضات استراتيجية بين بغداد وواشنطن في يونيو

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 20793

    عدد المصابين

  • 5359

    عدد المتعافين

  • 845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5925036

    عدد المصابين

  • 2385839

    عدد المتعافين

  • 357377

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان