ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالنمسا إلى 15 الفا و347 حالة

فيينا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة النمساوية عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 15 الفا و347 حالة من اجمالي عدد الاصابات البالغ 16 الفا و655 حالة.

وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة ، أنه لم يتبق فى المستشفيات سوى 550 حالة مرضية منها 103 حالات فى المستشفيات و25 حالة فى وحدات العناية المركزة .

وأشار البيان الى انخفاض عدد المرضى في المستشفى بنسبة أربعة فى المائة خلال 24 ساعة وعدد مرضى العناية المركزة خمسة فى المائة .

يذكر أن تقارير صحفية تحدثت عن وجود حالات مشتبه بها في الاصابة بفيروس كورونا تأكدت حالة واحدة منهم في 15 مدرسة في العاصمة فيينا.

يشار الى أنه تم إعادة فتح المدارس لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية والمتوسطة والخاصة اعتبارا من 18 مايو الجاري وسط تدابير صحية م شددة الى جانب تقسيم فصول وايام الدراسة.