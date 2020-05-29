أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا مسلسل الاختيار امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصحة الفلسطينية: تسجيل 37 حالة تعاف من كورونا في القدس

02:20 م الجمعة 29 مايو 2020
الصحة الفلسطينية: تسجيل 37 حالة تعاف من كورونا في القدس

فيروس كورونا في فلسطين

رام الله- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه تم بتسجيل 37 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد في مدينة القدس المحتلة، ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 523 حالة، ما نسبته 83.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأوضحت الوزارة - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - عن الحالة الوبائية في فلسطين حول فيروس "كورونا-كوفيد19"، أنه تم تسجيل 11 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للإصابات في جميع المحافظات إلى 625 إصابة، كالتالي: 319 في محافظة القدس، و245 في باقي المحافظات الشمالية، و61 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 97 حالة، موضحة أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس "كورونا" حتى الآن هي 8 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

هذا المحتوى من

وزارة الصحة الفلسطينية فيروس كورونا القدس

الخبر التالى:

وفاة عبدالرحمن اليوسفي رئيس الوزراء المغربي الأسبق عن عمر ناهز 96 عاما

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 20793

    عدد المصابين

  • 5359

    عدد المتعافين

  • 845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 5925036

    عدد المصابين

  • 2385839

    عدد المتعافين

  • 357377

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مائل للبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت