الصحة الفلسطينية: تسجيل 37 حالة تعاف من كورونا في القدس

رام الله- (أ ش أ):

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه تم بتسجيل 37 حالة تعاف من فيروس كورونا المستجد في مدينة القدس المحتلة، ليصل العدد الإجمالي لحالات التعافي إلى 523 حالة، ما نسبته 83.7% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأوضحت الوزارة - في تقرير أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - عن الحالة الوبائية في فلسطين حول فيروس "كورونا-كوفيد19"، أنه تم تسجيل 11 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للإصابات في جميع المحافظات إلى 625 إصابة، كالتالي: 319 في محافظة القدس، و245 في باقي المحافظات الشمالية، و61 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغ 97 حالة، موضحة أن المحافظات الخالية من الإصابات بفيروس "كورونا" حتى الآن هي 8 محافظات: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.