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مشروع مصنع سيارات "تيسلا" في ألمانيا يواجه مشكلات قانونية جديدة

11:13 م الخميس 28 مايو 2020
مشروع مصنع سيارات "تيسلا" في ألمانيا يواجه مشكلات قانونية جديدة

تيسلا

برلين - (د ب ا):

ذكرت تقارير إعلامية أن المنطقة الألمانية التي تعتزم شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية تيسلا إقامة أول مصنع لها في أوروبا فيه إقامت دعاوى قضائية ضد الشركة الأمريكية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تيسلا بدأت بالفعل تثبيت ركائز الاختبار في موقع إقامة المصنع بالقرب من مدينة جروينهايده في مقاطعة أودر-سبري شرق برلين.

ونقلت مجلة مانجر الاقتصادية عن مسؤولين محليين ألمان القول عملية تركيب ركائز الاختبار، هي جزء من الاستعداد لإقامة البناء.

وتعتزم السلطات المحلية الألمانية الاستماع لدفاع تيسلا في هذه الشكاوى ، قبل أن تقرر ما إذا كانت ستفرض غرامة عليها أم لا.

كانت إحدى المحاكم المحلية في ألمانيا قد قررت في شباط/فبراير الماضي وقف أعمال تطهير موقع بناء المصنع لاعتبارات بيئية.

تيسلا برلين مصنع سيارات تيسلا ألمانيا

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