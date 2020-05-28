البنك المركزي الروسي: الاقتصاد الروسي يواجه صدمة غير مسبوقة

موسكو - (أ ش أ):

أفاد البنك المركزي الروسي اليوم الخميس بأن الاقتصاد الروسي يواجه صدمة غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد19 لكن القطاع المالي في حالة جيدة.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أنه جاء في تقرير المصرف المركزي الروسي حول الاستقرار المالي "يواجه الاقتصاد الروسي، بسبب جائحة كوفيد19، وتراجع أسعار النفط، صدمة غير مسبوقة، لكن القطاع المالي ككل في حالة جيدة".

وأشار التقرير إلى أن مصرف روسيا لديه القدرة على اتباع سياسة نقدية واحتياطية معاكسة للدورات الاقتصادية، لضمان الاستقرار المالي ودعم الطلب الكلي. وأن التنفيذ المستمر للتضخم المستهدف في السنوات الأخيرة جعل من الممكن تقليل اعتماد التضخم على التغيرات في سعر صرف الروبل، وقد أدى تطبيق قاعدة الميزانية إلى تقليل اعتماد سعر صرف العملات الأجنبية على ديناميكيات أسعار النفط.

وأضاف المركزي الروسي أن "السياسة النقدية الميسرة تدعم الإقراض وتضمن دينامية مستقرة لنفقات فوائد القطاع المصرفي. وسيسمح التخفيف التنظيمي وخفض المخصصات الاحترازية الكلية للبنوك بتغطية الخسائر تدريجياً وضمان استمرارية أنشطتها".

وأعلن مقر العمليات المختص بمواجهة فيروس "كورونا" في روسيا، اليوم الخميس، تسجيل 8371 إصابة جديدة بفيروس "كوفيد-19" في روسيا، خلال 24 ساعة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين في البلاد 379 ألفا و51 حالة.

وأكد مقر العمليات أن عدد حالات الوفاة في روسيا، خلال 24 ساعة، بلغ 174 حالة وفاة، من بينها 71 شخصاً في موسكو ليبلغ إجمالي حالات الوفاة في روسيا 4142 حالة، مشيرا إلى أن عدد المتعافين من فيروس "كورونا" في روسيا خلال الأربع والعشرين ساعة، بلغ 8785 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 150 ألفا 993 شخصا.