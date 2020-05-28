رئيس وزراء بريطانيا: يمكن تخفيف الإغلاق العام بدءًا من الاثنين المقبل

وكالات:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه يمكن تخفيف الإغلاق العام في البلاد، بدءًا من يوم الإثنين المقبل، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم الخميس، تسجيل 377 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، ليرتفع إجمالي الوفيات في بريطانيا إلى 37837 وفاة.

تسببت أزمة فيروس كورونا في ارتفاع نسبة البطالة في بريطانيا بعد أن أعلن أصحاب بعض الشركات عدم قدرتهم على صرف رواتب العمالة واتخذت اجراءات بالاستغناء عن بعض العمال والموظفين لتخفيف الأعباء، وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور".