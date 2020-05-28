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باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 61227 حالة

08:17 ص الخميس 28 مايو 2020
باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 61227 حالة

أرشيفية

إسلام أباد - (أ ش أ):
ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 61227 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1261 حالة.
وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس أن عدد الإصابات في إقليم "البنجاب" بلغ 22037 حالة في حين وصل العدد في إقليم "السند" إلى 24206 حالات، مشيرة إلى أن هذين الإقليمين سجلا أعلى معدلات إصابة في كافة أنحاء البلاد.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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