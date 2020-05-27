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الصحة العالمية تعلن إنشاء مؤسسة للبحث عن مصادر تمويل جديدة

06:48 م الأربعاء 27 مايو 2020
الصحة العالمية تعلن إنشاء مؤسسة للبحث عن مصادر تمويل جديدة

مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس

(وكالات):

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إنشاء مؤسسة تمكن المنظمة من إيجاد مصادر تمويل جديدة سيكون من بينها الجمهور.

وتم إنشاء المؤسسة التابعة لمنظمة الصحة العالمية باعتبارها جهة مستقلة تقدم منحا لدعم جهود المنظمة في مواجهة أكثر التحديات الصحية إلحاحا على مستوى العالم وذلك من خلال جمع تمويلات جديدة من ”مصادر غير تقليدية“.

وعلقت الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية في وقت سابق من العام. وهدد الرئيس دونالد ترامب هذا الشهر بوقف التمويل نهائيا إذا لم تجر المنظمة إصلاحات في غضون 30 يوما. لكن مؤسس الكيان الجديد قال لرويترز إن هذه الخطوة غير مرتبطة ”بالوضع السياسي الراهن“.

تيدروس أدهانوم جيبريسوس منظمة الصحة العالمية دونالد ترامب فيروس كورونا

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