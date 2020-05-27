فيروس كورونا: نظريات المؤامرة تودي بحياة العشرات

القاهرة (وكالات)

اكتشف فريق هيئة الإذاعة البريطانية - بي بي سي - المخول بتتبع المعلومات المغلوطة بشأن فيروس كورونا عبر الإنترنت، أن الشائعات والأكاذيب حول الوباء أدت إلى وفيات وحرائق واعتداءات.

ونقلت بي بي سي أنه بسبب المعلومات المغلوطة، اشعل أشخاص النيران في أعمدة الإرسال الخاصة بتقنية 5G اعتقادًا منهم أن التكنولوجيا تسبب مرض كوفيد 19.

وفي الولايات المتحدة وفيتنام ونيجيريا، ظهرت حالات تسمم بين الأفراد بعد أن قرأوا أن تناول هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يمنع العدوى، ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتناول عقاقير تحتوى هذه المادة.

كما أصيب البعض بالمرض لرفضهم اتخاذ الاحتياطات لأنهم يعتقدون أن هذا المرض خدعة.

ويحذر الأطباء من احتمال حدوث ضرر غير مباشر بسبب نظريات المؤامرة ويؤكدون أن المعلومات الصحية غير الصحيحة التي يتم تداولها عبر الإنترنت قد يكون خطرها أكبر بكثير.