إصابة ٣ جنود أمريكيين في هجوم بدير الزور السورية

وكالات

أصيب 3 جنود أمريكيين، و5 من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في هجوم على رتل مشترك لهم على الحدود الإدارية بين محافظتي الحسكة ودير الزور، اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن رتل آليات مشتركا للقوات الأمريكية و"قسد" تعرض لهجوم نفذه مجهولون اليوم بسلاحي الرشاشات وقذائف "آر بي جي" عند مفرق قرية رويشد على الحدود الإدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة ودير الزور ما أدى إلى إصابة 3 من القوات الأمريكية و5 من "قسد".

وتم نقل المصابين الثمانية إلى مقر القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة.

وقتل ضابط أمريكي واثنان من "قسد" في السابع والعشرين من الشهر الماضي بكمين نفذه مجهولون لدورية من جنود أمريكا ومجموعات "قسد" عند قرية الوسيعة التابعة لناحية الصور بريف دير الزور.