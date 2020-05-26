إصابة أفراد من طاقم ناقلة مواشي كويتية بفيروس كورونا

الكويت - (د ب أ)

أكدت شركة نقل وتجارة المواشي الكويتية إصابة بعض أفراد طاقم سفينتها "الكويت" بڤيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن سفينتها "الكويت" قد غادرت الكويت قبل أكثر من 20 يوما، ثم غادرت آخر ميناء في الخليج العربي بتاريخ 7 الجاري متوجهة إلى أستراليا حيث وصلت يوم الجمعة الماضي، وأثناء الرحلة ظهرت أعراض ارتفاع الحرارة على بعض أفراد الطاقم، وعليه وحسب البروتوكول تم إبلاغ السلطات الأسترالية بذلك قبل وصول السفينة إلى أستراليا بـ 48 ساعة.

وأضافت أنه فور وصول السفينة تم أخذ مسحة من 7 من طاقم السفينة الذين ارتفعت درجة حرارتهم وتعافوا أثناء الرحلة وتأكد إصابة ستة منهم بفيروس كورونا المستجد، وتم اتخاذ إجراءات عزلهم فورا لمدة 14 يوما، وسيتم العمل على إجراء الفحص على باقي أفراد طاقم السفينة وعددهم 42 شخصا للتأكد من خلوهم من المرض.

وفي هذا الصدد، أكد الرئيس التنفيذي للشركة أسامة بودي، أنه لم يتم تحميل السفينة بالأغنام، ولن يتم تحميلها بالأغنام حتى تخضع لإجراءات دقيقة تستمر لمدة 14 يوما، يتم فيها فحص جميع أفراد طاقم السفينة الآخرين للتأكد من خلوهم من المرض، كما سيتم خلالها تعقيم السفينة بالكامل حتى تطمئن الشركة على سلامة السفينة وطاقمها، ومن ثم الحصول على موافقة السلطات الأسترالية لتحميل السفينة بالأغنام وبدء رحلتها إلى المنطقة.

كما طمأن بودي بأن أفراد الطاقم المصابين بصحة جيدة وهم تحت الملاحظة الآن، وسيخضعون للحجر للمدة المقررة من قبل السلطات الأسترالية.

كانت السلطات الأسترالية أعلنت اليوم الثلاثاء إنها تحتجز سفينة كويتية لنقل الماشية قبالة الساحل الغربي لأستراليا بعد تأكد إصابة ستة من أفراد طاقمها بكوفيد-19.