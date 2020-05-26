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ارتفاع إصابات كورونا في غزة إلى 58 حالة

03:19 م الثلاثاء 26 مايو 2020
ارتفاع إصابات كورونا في غزة إلى 58 حالة

غزة

غزة/رام الله- (د ب أ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، الثلاثاء، إلى 58 حالة بعد تسجيل 3 إصابات جديدة.

وقالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إنه تم تسجيل 18 حالة تعاف من إجمالي المصابين، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات بالفيروس داخل قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما صرحت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بأن رزمة التسهيلات التي أعلنتها الحكومة الفلسطينية لإعادة الحياة إلى طبيعتها بالتدريج في الضفة الغربية تمت بناء على توصيات اللجان ذات العلاقة.

وذكرت الكيلة في بيان صحفي أن الإجراءات الحكومية منذ البدء في مواجهة تفشي فيروس كورونا تمت بالتعاون الوثيق مع منظمة الصحة العالمية والالتزام بمعاييرها، سواء فيما يخص إجراءات فحص المرضى، أو الحجر أو بروتوكولات الصحة العامة.

وأضافت أنه مع انحسار فيروس كورونا وهبوط منحنى الإصابات، تم التوصية بتقليل الإجراءات والتسهيل على السكان والعودة للحياة الطبيعية بحذر ووفق بروتوكولات السلامة العامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقررت الحكومة الفلسطينية أمس إعادة فتح المساجد والكنائس في الضفة الغربية وانتظام عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية بعد أكثر من 80 يوما على إعلان الطوارئ لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبلغت حصيلة المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 605 حالات فيما تم تسجيل 483 حالة تعاف بينهم، لتشكل نسبة التعافي 80.2 بالمئة من مجمل الإصابات المسجلة.

غزة فيروس كورونا وزارة الصحة حركة حماس وزيرة الصحة الفلسطينية

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