سوريا تسجل 15 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الحالات إلى 121

دمشق- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية، الثلاثاء، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، جميعها لسوريين قادمين من الخارج.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا قد ارتفع إلى 121 إصابة.

وسجلت سوريا أول إصابة بفيروس كورونا في 22 مارس الماضي لشخص جاء من خارج البلاد، وتم تسجيل أول حالة وفاة هناك في 29 من نفس الشهر.

ووضعت الحكومة السورية أكثر من 2500 شخص قدموا من خارج البلاد قيد الحجر الصحي في العاصمة دمشق.