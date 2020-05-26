في 24 ساعة.. ألمانيا تسجل 432 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و45 وفاة
برلين- (أ ش أ):
أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 432 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.
ونقلت صحيفة (بيلد) الألمانية على موقعها الإلكتروني عن المعهد القول إن عدد الوفيات ارتفع إلى 8302 حالة وبلغ إجمالي حالات كورونا في ألمانيا منذ بدء انتشاره 179002 إصابة.
وتعافى في ألمانيا نحو 162 ألف حالة بينما تتواجد 8700 حالة إصابة نشطة في البلاد.
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