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كوريا الجنوبية تلزم الركاب بارتداء الكمامات عند استخدام الحافلات وسيارات الأجرة

08:52 ص الإثنين 25 مايو 2020
كوريا الجنوبية تلزم الركاب بارتداء الكمامات عند استخدام الحافلات وسيارات الأجرة

أرشيفية

سول - (أ ش أ):
قالت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إنها ستعزز إرشادات الوقاية من فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) فيما يتعلق باستخدام وسائل النقل العام حيث من المقرر الزام الركاب بارتداء كمامات الوجه عند استخدام الحافلات وسيارات الأجرة.
ويمكن لسائقي الحافلات وسيارات الأجرة رفض ركوب الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات الوجه بدءا من يوم غد الثلاثاء.. كما سيكون ارتداء كمامات الوجه إلزاميا على جميع سائقي الحافلات وسيارات الأجرة ابتداء من يوم الغد، وففا لوكالة الانباء الكورية الجنوبية يونهاب.
وأعلنت وزارة النقل أنها كانت تفرض عقوبة على سائقي الحافلات وسيارات الأجرة عند رفضهم ركوب شخص ما، غير أنها ستعفيهم من فرض العقوبة مثل تعليق العمل ودفع الغرامة بشكل مؤقت، في حال رفضهم ركوب الأشخاص غير المرتدين لكمامات الوجه.
كما قالت الوزارة إنه اعتبارا من بعد غدا الأربعاء، سيطلب من جميع ركاب الطائرات على الرحلات الجوية الداخلية والدولية ارتداء كمامات الوجه على متن الطائرة.

هذا المحتوى من

Asha
كوريا الجنوبية الكمامات سيارات الأجرة

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