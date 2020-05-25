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محمد بن سلمان يقدم تهنئة العيد لمنسوبي وزارة الدفاع السعودية

12:34 ص الإثنين 25 مايو 2020
محمد بن سلمان يقدم تهنئة العيد لمنسوبي وزارة الدفاع السعودية

الأمير محمد بن سلمان

وكالات

قدم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التهنئة لمنسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وذلك عبر الاتصال المرئي، بمشاركة كل من الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

وخلال كلمة له عبر فيديوكونفرانس، أعرب محمد بن سلمان، عن تمنياته بأن "يعيد الله هذا العيد على الجميع والمملكة سنوات مديدة بعز وقوة وسعادة".

وقال: "فقط الذي يؤلمني في هذا العيد هو - أنه يوم فرح وواجب علينا أن نفرح كمسلمين - ولم أستطع أن أكون بينكم هذا اليوم، لكن الظروف السيئة إن شاء الله تزول، ونحن مقبلون إن شاء الله على خير دائمًا بهمة رجال المملكة العربية السعودية سواء عسكريين أو مدنيين، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله ينعاد علينا بسنين مديدة وبأحوال أفضل إن شاء الله دائماً من سنة إلى سنة"، معبرًا في ختام مداخلته عن رغبته بنقل تحياته للجميع.

محمد بن سلمان وزارة الدفاع السعودية السعودية

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