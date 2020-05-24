تسجيل 3 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين
بكين - (د ب أ):
أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 3 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، بينهما حالتا اصابة قادمتين من خارج البلاد.
وقالت السلطات الصحية أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة ، في الوقت الذي لا يزال فيه 79 شخصًا يخضعون للعلاج، و 380 شخصا آخرين تحت العزلة والمراقبة للاشتباه في إصابتهم.
وأبلغت الصين عن وفاة ما مجموعه 4 آلاف و 634 حالة من بين 82 ألفا و 974 حالة منذ بداية تفشي المرض.
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