سوريا تسجل 11 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة الإجمالية 70

دمشق- (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة السورية، السبت، تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين القادمين من دولة الكويت.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي نقلته وكالة الانباء السورية (سانا)، السبت، إلى ارتفاع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 70، شفيت منها 37 وتوفيت 4 حالات.

وبحسب وزارة الصحة السورية ، فإن جميع الحالات التي سجلت خلال الشهر الجاري جميعها لقادمين من خارج سورية، ولم تسجل أي إصابة للمواطنين داخل البلاد منذ بداية الشهر الجاري .

وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سورية في 22 مارس الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

ووضعت الحكومة السورية أكثر من 2500 شخص قدموا من خارج سوريا في الحجر الصحي في العاصمة دمشق.