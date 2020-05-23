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قضاء الاتحاد الأوروبي: يجب اتهام مقاتلي داعش بارتكاب جرائم حرب

02:00 ص السبت 23 مايو 2020
قضاء الاتحاد الأوروبي: يجب اتهام مقاتلي داعش بارتكاب جرائم حرب

الاتحاد الأوروبي

أمستردام (د ب أ)

قالت السلطة القضائية الأوروبية في لاهاي إن مقاتلي داعش السابقين يجب ألا تتم محاكمتهم فقط بتهمة ارتكاب جرائم الإرهاب، ولكن أيضا بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال التقرير الصادر عن "يوروجاست" إن اتهام المشتبه لهم بالتهمتين سيؤدي إلى احكام أعلى ويحقق العدالة للضحايا.

وتضم وكالة "يوروجاست" ممثلي ادعاء وطنيين وقضاة ورجال شرطة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لدعم مكافحة الجرائم الخطيرة التي تؤثر على دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء.

وقالت "يوروجاست" إن تطبيق هذا الإجراء أدى إلى صدور عقوبات أشد في 20 قضية وصلت إلى المحاكمة في خمس دول.

وتم اتهام العديد من مقاتلي داعش السابقين بالإرهاب فقط في بلدانهم الأصلية، إلا أن تهم الإرهاب تنقضي بالتقادم، مما يعني أنه لا يمكن ملاحقتها إلا خلال فترة زمنية معينة.

يذكر أن الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.

الاتحاد الأوروبي تنظيم داعش جرائم حرب السلطة القضائية الأوروبية

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