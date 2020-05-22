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الأحد.. أول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات

07:41 م الجمعة 22 مايو 2020
الأحد.. أول أيام عيد الفطر السعيد في الإمارات

هلال شهر شوال

أبوظبي - أ ش أ

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية في الإمارات، أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأحد هو غرة شهر شوال و أول أيام عيد الفطر السعيد.

وقال سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل الإماراتي رئيس اللجنة- في بيان صدر مساء اليوم- إن اللجنة وبعد التحري ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة لم يثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1441 هجرية، وعليه فإن غدا السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غد الأحد الموافق 24 مايو هو غرة شهر شوال لسنة 1441 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

ورفع وزير العدل الإماراتي وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهاني والتبريكات إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وأولياء العهود، سائلين المولى- عز وجل- أن يحفظ رئيس الدولة ويديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل ذخراً لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ سلطان بن سعيد البادي الظاهري شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة بحلول عيد الفطر السعيد.

هلال شهر شوال الإمارات أبوظبي عيد الفطر

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