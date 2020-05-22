بريطانيا تتوقع احترام الصين لحقوق هونج كونج وحرياتها

لندن- (د ب أ):

قال جيمس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين اليوم الجمعة: "نتوقع أن تحترم الصين حقوق هونج كونج وحرياتها والدرجة العالية من الحكم الذاتي الذي تتمتع به"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.

وأضاف سلاك: "تلتزم المملكة المتحدة، كطرف في الإعلان المشترك، بدعم الحكم الذاتي لهونج كونج واحترام نموذج (دولة واحدة ونظامان)".

وذكر: "نحن نراقب الوضع عن كثب".

وتابع قائلا: "أولويتنا الفورية هي توضيح تفاصيل ما يتم اقتراحه".