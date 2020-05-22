بريطانيا تتوقع احترام الصين لحقوق هونج كونج وحرياتها
لندن- (د ب أ):
قال جيمس سلاك المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين اليوم الجمعة: "نتوقع أن تحترم الصين حقوق هونج كونج وحرياتها والدرجة العالية من الحكم الذاتي الذي تتمتع به"، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.
وأضاف سلاك: "تلتزم المملكة المتحدة، كطرف في الإعلان المشترك، بدعم الحكم الذاتي لهونج كونج واحترام نموذج (دولة واحدة ونظامان)".
وذكر: "نحن نراقب الوضع عن كثب".
وتابع قائلا: "أولويتنا الفورية هي توضيح تفاصيل ما يتم اقتراحه".
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