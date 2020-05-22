ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان إلى 1086

بيروت- ( د ب أ ):

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان اليوم الجمعة إلى 1086 إصابة بعد تسجيل 62 إصابات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، واستقر عدد الوفيات عند 26.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، حول مستجدات فيروس "كورونا" أنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة تسجيل 62 إصابات جديدة بفيروس "كورونا " المستجد، بينها 59 من بين المقيمين، و 3 من بين الوافدين اللبنانيين، ما يرفع عدد الإصابات إلى 1086 إصابة منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة ليستقر عدد الوفيات عند 26 منذ 21 شباط/ فيراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 3 حالات، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس "كورونا"، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 663 .

وأصدرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة تعميماً يتعلق بابلاغ البلديات واتحادات البلديات بمنع إقامة أي تجمعات أو نشاطات رياضية أو ترفيهية أو فتح دور الملاهي والنوادي الرياضية والملاعب والحدئق وكذلك وضع ألعاب للأطفال في الساحات والطرقات.