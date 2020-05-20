السعودية: ارتفاع وفيات كورونا إلى 339 حالة
الرياض- (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 10 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 339 حالة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم، إلى تسجيل2691 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 62545 حالة.
ولفت المتحدث إلى تسجيل 1844 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 33478 .
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